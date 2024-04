Doden en zwaargewonden nadat automobilist inrijdt op kinderfeestje VS

In de Amerikaanse staat Michigan zijn een meisje van 8 en haar broertje van 5 om het leven gekomen toen een mogelijk dronken automobilist inreed op een kinderfeestje. Meerdere kinderen en volwassenen raakten zwaargewond. Sommige slachtoffers zijn er slecht aan toe.

Een 66-jarige vrouw reed rond 15.00 uur lokale tijd een gebouw binnen van de Swan Creek Boat Club ten zuiden van Detroit, waar op dat moment een kinderfeestje gaande was. Het meisje en de jongen overleden ter plaatse. Drie kinderen en zes volwassenen zijn met levensbedreigende verwondingen per helikopter en ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Andere slachtoffers kregen ter plaatse eerste hulp. Een deel van hen is ook naar het ziekenhuis gebracht.

"De plaats van het ongeluk werd door de eerstehulpverleners beschreven als extreem chaotisch, met veel emoties van de direct betrokkenen en degenen die het verschrikkelijke incident hebben zien gebeuren", aldus de sheriff van Monroe County, Troy Goodnough.

De automobilist is aangehouden op verdenking van het onder invloed besturen van een motorvoertuig, met de dood tot gevolg. De politie zegt een tip te hebben gekregen dat de vrouw voor het incident mogelijk in een nabijgelegen café was. Dat wordt onderzocht.