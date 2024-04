Nacht tegen seksueel geweld levert ruim 104.000 euro op

In Amsterdam is de Nacht tegen seksueel geweld van start gegaan. Zo'n 500 deelnemers lopen mee in een 20 kilometer lange mars door de hoofdstad. Met het initiatief is ruim 104.000 euro opgehaald, zo liet directeur Garance Reus-Deelder van organisator Plan International bij de start rond middernacht weten. Het streefbedrag van 100.000 euro is daarmee gehaald.

Met de wandeling vraagt de organisatie aandacht voor seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen. Zangeres Lakshmi, actrice Moïse Trustfull en journalist en vlogger Yara Michels lopen mee als ambassadeurs. "Er doen ook veel mensen mee die zelf seksuele intimidatie hebben meegemaakt", zegt Reus-Deelder tegen persbureau ANP. "Er heerst een enorm gevoel van bondgenootschap."

'Eén op de drie heeft te maken met geweld'

Volgens Plan International heeft wereldwijd één op de drie vrouwen te maken gehad met seksueel en/of fysiek geweld. In Nederland heeft 83 procent van de meisjes weleens last gehad van ongewenst seksueel gedrag in de openbare ruimte, zegt de organisatie op basis van eigen onderzoek.

Het geld dat wordt opgehaald besteedt Plan International aan het zogeheten Safer Cities for Girls-programma, waarmee de organisatie "samen met meisjes en jonge vrouwen in steden wereldwijd" werkt aan veiligere en inclusieve steden.

De tweede editie van het evenement ging van start bij muziekpodium The Other Side in de Houthavens en leidt vervolgens langs het IJ, het Museumplein, de Wallen, het Vondelpark, de Westerkerk en het Haarlemmerplein. Tegen 07.00 uur zal iedereen de finish hebben gepasseerd.