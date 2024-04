Dode en zeven vermisten na vermoedelijke crash twee Japanse legerhelikopters

In Japan zijn twee helikopters van de marine vermoedelijk neergestort. Daarbij is zeker één inzittende om het leven gekomen, naar de zeven anderen wordt nog gezocht. Volgens het Japanse ministerie van Defensie lijkt het erop dat de helikopters zijn neergestort tijdens een nachtelijke oefening in de buurt van de vulkanische Izu-eilanden in de Stille Oceaan.

Aan boord van de twee marinehelikopters waren in totaal acht bemanningsleden. Een van hen werd nog uit het water gehaald, maar heeft het niet gered. De zoektocht naar de andere bemanningsleden wordt voortgezet met acht marineschepen en vijf helikopters. Daarbij zijn onderdelen gevonden van een van de twee toestellen.

Even na 22.30 uur lokale tijd viel het contact weg met een van de helikopters, die zich toen in de buurt van het Torishima-eiland bevond, zo'n 600 kilometer ten zuiden van Tokio. Een minuut later kwam een noodsignaal binnen van het toestel. Een klein halfuur daarna werd duidelijk dat ook de communicatie met het tweede toestel was weggevallen.

De oorzaak van de vermoedelijke crashes is onbekend. De helikopters waren bezig met een oefening waarbij naar onderzeeboten werd gezocht. Volgens het ministerie waren er geen andere helikopters of schepen in de buurt.