Belgische snookersensatie Brecel snel naar huis op WK: 'Was te moe'

Het WK snooker heeft in de eerste ronde een grote verrassing opgeleverd. De regerend wereldkampioen Luca Brecel werd uitgeschakeld door David Gilbert, de nummer 31 van de wereldranglijst.

De Belgische Brecel had eerder op de dag een comfortabele voorsprong gepakt tegen Gilbert. Na de eerste negen frames stond het 6-3 voor de Vlaming.

In de avondsessie liet hij de zege vervolgens uit zijn handen glippen. Brecel verloor zelfs elk van de laatste vier frames, waarmee hij uiteindelijk een 9-10 nederlaag leed. "Ik was te moe", verklaarde de Belg, die al een maand met zijn gezondheid kwakkelt.

Terug bij af

Vorig jaar had Brecel, bijgenaamd The Belgian Bullet, het wereldkampioenschap nog op verrassende wijze gewonnen. Hij was bij zijn eerste vijf deelnames aan het WK uitgeschakeld in de eerste ronde, maar stootte in 2023 door tot de finale. Daar won hij op spectaculaire wijze: met de grootste comeback in de WK-geschiedenis.

In de editie van dit jaar is de eerste ronde dus wederom het eindstation voor Brecel, waarmee hij de facto weer terug bij af is. Wel ontvangt hij 20.000 pond voor zijn deelname aan het WK van 2024.