Hotel in Zevenbergen ontruimd na onwel worden vier keukenmedewerkers

In Zevenbergen in Noord-Brabant is een hotel ontruimd nadat vier medewerkers onwel waren geworden. Omdat niet duidelijk was wat er aan de hand was, werden de hulpdiensten ingeschakeld, meldt Omroep Brabant.

De vier medewerkers van de keuken van het Fletcher Hotel voelden zich verspreid over de avond niet goed. Rond 21.00 uur werden daarom de hulpdiensten gebeld. Daarop kwamen een ambulance en de brandweer ter plaatse. Uit voorzorg werd besloten de 120 gasten van het hotel op te vangen in touringcars op het terrein.

Omdat de mensen die onwel werden wisselende klachten hadden, was de oorzaak niet goed vast te stellen, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen de regionale omroep. "Het kon gaan om een gaslek, koolmonoxide, voedselvergiftiging of iets in het ventilatiesysteem."

Bij metingen werden geen giftige stoffen vastgesteld. Het ging uiteindelijk om iets heel anders. "Het bleek een soort virus te zijn dat al een tijdje onder personeel in het hotel rondging", aldus de woordvoerder. "Nu betrof het vier mensen die toevallig tegelijkertijd in de keuken werkten."

De gasten van het hotel konden rond 22.30 uur weer naar binnen. Het hotel wilde tegenover Omroep Brabant niet reageren.