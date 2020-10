Migranten verdronken in Het Kanaal tijdens oversteek naar Engeland

Zeker vier migranten, onder wie twee kinderen, zijn verdronken toen hun boot omsloeg in Het Kanaal. Vijftien anderen zijn gered. Naar meer opvarenden wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoeveel mensen er aan boord waren.

De Franse regionale autoriteiten melden dat de verdronken kinderen 5 en 8 jaar waren. Volgens lokale media zijn de opvarenden Iraniërs.

Het schip was vertrokken uit Duinkerken voor de oversteek naar Engeland. Voor de reddingsoperatie zijn vijf Franse schepen uitgevaren en er is een Belgische helikopter die in de buurt was bij betrokken.

De Franse justitie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk.

De oversteek is dit jaar al zo'n 5000 keer gemaakt. De tocht is gevaarlijk omdat hij een vaarroute van vrachtschepen doorkruist. Vorige maand werd een internationale bende opgepakt voor mensensmokkel over Het Kanaal. Frankrijk en Groot-Brittannië steggelen geregeld over de aanpak van de illegale overtochten.