Arsenal richt zich op na pijnlijke week met zuinige zege op Wolves

Arsenal heeft na een pijnlijke week de rug gerecht. Een week geleden kreeg de titelhoop van de Londense club een flinke knauw door de 2-0 nederlaag tegen Aston Villa, gevolgd door de midweekse uitschakeling in de Champions League door Bayern München.

Op bezoek bij Wolverhampton Wanderers knokten de Gunners zich echter naar de zege: 0-2. Omdat Manchester City zaterdag in actie kwam in de FA Cup - het plaatste zich ten koste van Chelsea voor de finale - is Arsenal zelfs weer koploper in de Premier League.