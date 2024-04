Bijna al het openbaar vervoer drie minuten stilgelegd uit protest tegen geweld

Bijna al het openbaar vervoer in Nederland heeft vanaf 22.30 uur drie minuten stilgelegen, nadat vorige week een conducteur van de NS werd mishandeld in een trein tussen Den Haag en Delft.

"Alle treinen stonden stil voor zover wij konden zien", zegt een NS-woordvoerder. "Ik was zelf op Amsterdam Centraal, waar de intercity naar Amersfoort stilstond die normaal om 22.30 uur vertrekt. De machinist en conducteur gingen naast de trein staan en het was even rustig op het normaal zo drukke Amsterdam Centraal. Het was een mooi moment."

Het ging om alle 190 treinen van NS die onderweg waren, de treinen van Arriva en de vervoerders in verschillende steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. In die steden stonden om 22.30 uur ook de trams, metro's en bussen stil. In Amsterdam deden ook de pontjes over het IJ mee aan de actie.

Ook de bussen van vervoerders Breng, Arriva, Keolis, Qbuzz, Transdev en EBS deden mee en daarmee stond zo goed als al het openbaar vervoer in Nederland stil.

Enkele mensen kwamen naar station Den Haag Centraal om steun te betuigen: