Geintje met gevolgen: oud-honkbalbondscoach Meulens maakt excuses voor cockpit-video

'Bam Bam'

Meulens speelde van van 1989 tot 1993 en van 1997 tot 1999 in de Major League voor New York Yankees, Montreal Expos en Arizona Diamondbacks en daarnaast vele jaren in de topcompetitie van Japan.

Als honkballer stond hij van kinds af aan bekend om zijn slagkracht, vandaar zijn bijnaam 'Bam Bam'. Als (assistent-)coach was hij nog succesvoller: tussen 2010 en 2019 won hij drie keer de World Series met New York Giants. Daarna werkte hij ook nog voor New York Mets, New York Yankees en sinds 2023 Colorado Rockies.