Volleyballers Orion slaan eerste slag in strijd om landstitel na gevecht met Dynamo

Uiteindelijk trokken de Achterhoekers aan het langste eind in de vijfde set, zoals het in de halve finaleserie tegen het Limburgse Limax ook al drie keer lukte. "We winnen weer een vijfsetter, net als in de halve finales. Het zit zó dicht bij elkaar, ik denk dat er nog wel meer gaan komen."

Zondag is het tweede duel in de best-of-five-serie in Apeldoorn.