Egurrola en Van de Donk doen Groenen en Martens pijn met sensationele comeback

De voetbalsters van Olympique Lyonnais hebben de eerste wedstrijd van het Franse onderonsje met Paris Saint-Germain in de halve finales van de Champions League op spectaculaire wijze gewonnen.

Met nog tien minuten te gaan in de reguliere speeltijd had PSG, de ploeg van Oranje-internationals Jackie Groenen en Lieke Martens, een comfortabele 0-2 voorsprong. Toch ging het nog mis voor PSG.

Iets meer dan zes minuten later stond er namelijk een 3-2 stand op het scorebord, tot grote vreugde van twee andere Oranje-internationals. Damaris Egurrola (basis) en Daniëlle van de Donk (invaller) zagen dat de stand daarna niet meer veranderde.

Katoto op schot

Spits Marie-Antoinette Katoto maakte kort voor en kort na rust de doelpunten voor PSG, dat daardoor lange tijd mocht dromen van de eerste zege op Lyon in lange tijd.

Beide ploegen troffen elkaar al drie keer eerder dit seizoen en Lyon bleef ongeslagen in al die duels. De ploeg van Egurrola en Van de Donk won de Franse Supercup ten koste van PSG en ging ook met de punten aan de haal in de eerste competitiewedstrijd tussen beide teams. In februari werd het in de competitie 1-1.