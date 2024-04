Koploper Willem II pakt op nippertje punt bij MVV, Groningen loopt in

Koploper Willem II heeft in de eerste divisie in extremis een punt gepakt bij MVV in Maastricht. Door een doelpunt van Jeredy Hilterman in de 93ste minuut werd het 1-1.

Willem II, dat na het 1-1 gelijkspel van nummer twee Roda JC thuis tegen De Graafschap uitstekende zaken hadden kunnen doen, stichtte nauwelijks gevaar voor de pauze. Door een goal van Dailon Livramento na een snelle uitbraak kwam MVV verdiend op voorsprong.

In de vermakelijke tweede helft kwam Willem II beter voor de dag, maar kreeg Livramento een goede kans op zijn tweede treffer. Vlak voor tijd werkte Hilterman dan toch de 1-1 binnen. Willem II heeft nu drie punten voorsprong op Roda JC.

Groningen blijft in spoor

Nummer drie FC Groningen boekte een belangrijke zege in de promotiestrijd. Er werd met afgetekende cijfers gewonnen van SC Cambuur: het werd 3-0.

Voor rust maakten de Groningers twee goals, waarmee de buit al binnen leek. Toch werd het na een uur nog spannend toen doelman Hidde Jurjus een rode kaart kreeg. Dat was op meerdere vlakken slecht nieuws voor Groningen, want de keeper mist daardoor de topper tegen Willem II van volgende week.

Het tiental van Groningen kwam vervolgens niet meer in grote problemen en maakte zelfs een derde goal, via Romano Postema die alweer zijn achttiende van het seizoen maakte in de Keuken Kampioen Divisie.