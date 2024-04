Koploper Willem II pakt op nippertje punt bij MVV

Koploper Willem II heeft in de eerste divisie in extremis een punt gepakt bij MVV in Maastricht. Door een doelpunt van Jeredy Hilterman in de 93ste minuut werd het 1-1.

De Tilburgers, die na het 1-1 gelijkspel van nummer twee Roda JC thuis tegen De Graafschap uitstekende zaken hadden kunnen doen, stichtten nauwelijks gevaar voor de pauze. Door een goal van Dailon Livramento na een snelle uitbraak kwam MVV verdiend op voorsprong.

In de vermakelijke tweede helft kwam Willem II beter voor de dag, maar kreeg Livramento de beste kans op de tweede treffer. Vlak voor tijd werkte Hilterman dan toch de 1-1 binnen.

Willem II heeft nu drie punten voorsprong op Roda JC. Nummer drie FC Groningen heeft 67 punten en neemt het later vanavond thuis op tegen SC Cambuur.