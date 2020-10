Coronaweek in grafieken: in vier provincies is de daling ingezet

Goed nieuws is er wel voor de inwoners van de drie noordelijke provincies en Zeeland. Daar lijkt het aantal nieuwe besmettingen inmiddels af te nemen. In de Randstad, Noord-Brabant en Overijssel daarentegen zet de groei van het aantal besmettingen fors door. Nergens is de situatie zo zorgelijk als in Zuid-Holland, met meer dan 70 positieve testen per 100.000 inwoners.

Deze week zou voor het eerst het effect van de gedeeltelijke lockdown te zien moeten zijn. Maar vooralsnog is het speuren naar lichtpunten. Alle grafieken wijzen erop dat het virus zich nog steeds aan het verspreiden is.

Uiteindelijk is het doel dat het aantal nieuwe besmettingen afneemt, dus meer dan een klein lichtpunt is het niet.

Een ander lichtpunt: landelijk groeide het aantal nieuwe besmettingen iets minder hard dan een week eerder. In een week tijd zijn er 67.543 positieve testen bij het RIVM gemeld. Een week eerder waren dat er 55.552. Dat is een toename van 22 procent. Vorige week was de toename 27 procent en nog een week eerder 60 procent.

De situatie in Nederland is niet uniek. In bijna heel Europa loopt het aantal besmettingen op, maar weinig landen hebben relatief meer besmettingen dan Nederland (54 per 100.000 inwoners). Twee landen vallen op: in Tsjechië (116 per 100.000 inwoners) en België (110 besmettingen per 100.000 inwoners) is de situatie nog zorgelijker.

Duitsland lijkt een maand achter te lopen op Nederland en ook in Italië is de lijn naar boven weer ingezet. In Spanje en Denemarken leek er een kentering te zijn, maar neemt het aantal besmettingen inmiddels ook weer toe.

Swipe naar links om van zeven andere Europese landen de besmettingsgraad te zien: