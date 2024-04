Bayern trekt stijgende lijn door met ruime zege bij Union Berlin

Bayern München heeft, drie dagen na het bereiken van de halve finales in de Champions League, in de competitie flink uitgehaald bij 1. FC Union Berlin: 5-1. Woensdag had Bayern het Engelse Arsenal nog met 1-0 verslagen.

Bayern, dat voor het eerst in elf jaar niet aantrad als regerend kampioen, ging met een 2-0 voorsprong rusten. Leon Goretzka schoot hard via de onderkant van de lat raak na een overstapje van Thomas Müller en Harry Kane draaide een vrije trap langs de muur.

Het was de 33ste goal van de Engelsman, acht minder dan het record van Robert Lewandowski in het seizoen 2020/2021.

Bayern dendert door na rust

In de tweede helft was, in tegenstelling tot voor rust, het krachtsverschil wel duidelijk merkbaar. Müller was twee keer trefzeker en tussendoor scoorde de Fransman Mathys Tel. De eer werd nog gered door oud-PSV'er Yorbe Vertessen.

Bij Bayern bleef Matthijs de Ligt de hele wedstrijd op de bank, Danilo Doekhi maakte de negentig minuten vol voor Union.