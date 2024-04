VS na maanden akkoord met steunpakket voor Oekraïne van 61 miljard dollar

Oekraïne produceert zelf enorme hoeveelheden drones, maar is voor andere wapens grotendeels afhankelijk van bondgenoten. Europa heeft grote moeite de productie op te schalen.

In de VS was het lang onduidelijk of de steun er zou komen, hoewel de Senaat eerder al met een soortgelijk plan akkoord ging. Maar de Senaat en het Huis gaan niet gelijk op: in de Senaat hebben de Democraten de meerderheid, in het Huis van Afgevaardigden is er een nipte Republikeinse meerderheid.

Verzet

Een deel van de Republikeinen in het Huis verzette zich onder leiding van presidentskandidaat Trump maanden tegen het plan. Ook de Republikeinse voorzitter van het Huis, Mike Johnson, was een van die tegenstanders, maar hij leek afgelopen week te zijn gedraaid.

"Ik kan een egoïstische keuze maken, maar ik doe hier wat ik denk dat juist is. Wapensteun aan Oekraïne is echt van belang", zei hij in een interview. Daarin zei hij ook dat als het Westen niet oppast, Poetin straks doorstoot naar de Baltische staten of Polen.

Om de miljardensteun voor Oekraïne erdoor te krijgen koos Johnson er onder meer voor het steunpakket voor het land los in stemming te brengen. In de Senaat ging het om een gecombineerd steunpakket voor Oekraïne, Israël en Taiwan ter waarde van ruim 95 miljard dollar.

Ook wordt een deel van het geld voor Oekraïne nu niet gegeven, maar gaat het om een lening. De overige onderdelen uit het oorspronkelijke steunpakket zijn ook door het Huis aangenomen.