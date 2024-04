Duitse media: hackers zaten jarenlang in systemen van Volkswagen

"Gegevens over benzinemotoren en versnellingsbakken en kennis over elektrische auto's en waterstofauto's spelen een heel belangrijke rol bij de internationale concurrentiepositie", zegt een hoogleraar van de Universiteit Ostfalia tegen ZDF. Het computerveiligheidscentrum van de Duitse overheid wijst erop dat de Duitse industrie veel kennis in huis heeft. "En zeker zijn we daarom een aantrekkelijk doelwit", zegt de topman.

Bovendien slaan de Chinezen vaker toe bij Europese bedrijven. Zo meldde NRC in november dat Chinese hackers jarenlang toegang hadden tot systemen van het Nederlandse chipbedrijf NXP.

Hackers met kantoortijden

De hackers kwamen volgens ZDF en Der Spiegel binnen via een Mexicaanse Volkswagen-fabriek en werkten zich zo op naar de systemen op het hoofdkantoor in het Duitse Wolfsburg. Ze konden jarenlang hun gang gaan, maar vielen in juni 2014 op.

Door een tikfout werd er opeens om heel veel capaciteit gevraagd van de systemen. Een technicus van Volkswagen zag dat gebeuren en sloeg alarm. Een speciaal team van de autobouwer hield de hackers maandenlang in de gaten en sloeg acht maanden later terug, op een vrijdagochtend.

"We wisten dat de hackers zouden stoppen met werken om 16.00 uur Chinese tijd", zegt een bron. Kennelijk hadden de hackers banen met reguliere kantoortijden.