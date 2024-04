Ravage in boerderijwinkel in Roosendaal, dieven maken geld en druiven buit

Dieven hebben vannacht een chaos aangericht in het boerderijwinkeltje van Theo (72) en Helma (70) Brosens, vlak bij Roosendaal. "Ze hebben de automaten aan gruzelementen geslagen voor het kleingeld dat erin zat", zegt Helma bij Omroep Brabant. "Dat was nog een behoorlijk bedrag. Ongeveer 600 euro."

Het echtpaar ging tot vier jaar geleden nog met de groente- en fruitkar rond. Maar in 2020 openden ze 't Winkeltje, een winkel met streekproducten. De winkel zelf is alleen op donderdag, vrijdag en zaterdag open. Bij de boerderij-automaat kunnen klanten 24 uur per dag terecht.

De hond bleef stil

Theo en Helma vermoeden dat de dieven vannacht rond 01.00 uur de winkel zijn binnengekomen. "We hebben niets gemerkt", zegt de eigenaresse. "Onze hond, een sint-bernard, blaft flink als er iets aan de hand is. Zelf zijn we allebei een beetje doof aan één oor, maar we hebben de hond helemaal niet gehoord. Waarschijnlijk hebben ze 'm iets gegeven waardoor hij stil bleef."

De daders namen contant geld mee, maar ook een koffiezetapparaat en etenswaren. "Het toppunt is toch wel de wandautomaat, waar je alleen met pin kunt betalen en waar dus geen geld in zit", zegt Helma. "Daar is de ruit ingeslagen zodat ze er met een bak druiven vandoor konden. Daar word je toch niet goed van."

Koffiebekertje over de camera

In de boerderijwinkel hangen camera's, maar daar plaatsten de daders een koffiebekertje overheen. Hoe groot de schade is, weet het echtpaar nog niet. "Het vervangen van de automaten gaat ons denk ik rond de 10.000 euro kosten", aldus Helma. "En daar komen de andere vernielingen nog bij."

Vorig jaar sloegen boeren en tuinders in Noord-Holland alarm omdat de diefstal uit hun kraampjes snel toenam. "Het gaat nergens over", zei een bloemenverkoper destijds bij regionale omroep NH. "Vorige week had ik gladiolen langs de weg gezet: 1,50 euro per bosje en drie bosjes voor 3 euro. Er komt een keurig vrouwtje langs en die neemt het zo mee." Ze plaatste daarop extra camera's.