Nederlandse man had 613 dagen corona, virus muteerde meer dan vijftig keer

Een man uit Nederland heeft ruim anderhalf jaar corona gehad, melden onderzoekers van het Amsterdam UMC. Dat is voor zover bekend de langste besmetting ooit. In die periode muteerde het virus in zijn lichaam meer dan vijftig keer. Onderzoekers waarschuwen dat zulke nieuwe varianten moeilijker te behandelen kunnen zijn.

Artsen kwamen de langdurige besmetting op het spoor omdat de man van 72, die door andere ziekten een verzwakt immuunsysteem had, niet herstelde. Vanaf het moment dat hij in 2022 met een covidbesmetting in een Amsterdamse kliniek werd opgenomen tot aan zijn overlijden afgelopen oktober testte de man continu positief op corona: in totaal 613 dagen.

De man raakte in 2022 besmet met de omikronvariant van het coronavirus en bezweek afgelopen oktober aan een onderliggende aandoening. Voor zover bekend heeft hij niemand besmet met zijn gemuteerde versie van het coronavirus.

De zaak is interessant voor onderzoekers omdat het coronavirus vooral bij zulke langdurig geïnfecteerde mensen aanzienlijk kan veranderen. Dit brengt het risico met zich mee dat varianten van het virus opduiken die het immuunsysteem van gezonde mensen ook niet aankunnen. "Dergelijke gevallen vormen een potentiële bedreiging voor de volksgezondheid", aldus de onderzoekers van het Amsterdam UMC.

Het is volgens hen nuttig om verder onderzoek te doen naar langdurige besmettingen en de virusvarianten die daardoor kunnen ontstaan, ook al komen deze maar zelden voor. Ze presenteren de resultaten van hun onderzoek eind deze maand op een medisch congres in Barcelona.