Vanavond op tv: VS stemt over miljardensteun Oekraïne • GL en PvdA willen verder met elkaar • Vogelgriep bij koeien

Krijgt Oekraïne Amerikaanse miljarden?

In Washington stemt het Huis van Afgevaardigden vandaag over een steunpakket van 61 miljard dollar voor Oekraïne. De Amerikaanse Senaat nam een soortgelijk pakket in februari aan. Of dat in het Huis ook gaat gebeuren is nog even afwachten: in de Senaat hebben de Democraten de meerderheid, in het Huis van Afgevaardigden is er een nipte Republikeinse meerderheid.

We spreken correspondent Marieke de Vries en de burgemeester van de Oekraïense stad Charkiv, vlakbij de grens met Rusland.