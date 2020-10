Eerste duel hockeysters in maanden, maar wel omkleden op tribune

Sinds mei mocht Oranje wel weer trainen. Allemaal met de Olympische Spelen van volgend jaar in het achterhoofd.

Groot-Brittannië werd echter wel pas na shoot-outs met 3-1 aan de kant gezet. Een verre van soepel draaiend Oranje bleef in de reguliere speeltijd in Amstelveen steken op 1-1.

Acht maanden en elf dagen speelden de Oranje-hockeysters geen interland vanwege het coronavirus. Dinsdagmiddag mochten ze weer. In een leeg Wagener-stadion was er winst bij de hervatting van de Pro League.

Pien Dicke zette Oranje vroeg in de wedstrijd op 1-0. Alleen voor de keeper rondde ze beheerst af. Het was de vierhonderdste goal onder het bewind van bondscoach Alyson Annan in 117 interlands.

Voor de rust schoot Kyra Fortuin nog twee keer voorlangs en verdween ook een tip-in van Dicke naast het doel. Na rust waren Dicke en Lidewij Welten dicht bij de 2-0. Daarna kwam Nederland even onder druk te staan en maakte Jo Hunter uit een scrimmage direct gelijk.

Ook de mannen spelen in Amstelveen

Op donderdag spelen de hockeysters in het Wagener weer tegen Groot-Brittannië. Het stadion huisvest later vandaag en donderdag ook de Pro League-wedstrijden van de mannen. Zijn nemen het eveneens twee keer op tegen Groot-Brittannië.