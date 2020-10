Eerste duel hockeyploegen Oranje in maanden, maar wel omkleden op tribune

De vrouwen zetten Groot-Brittannië pas na shoot-outs met 3-1 aan de kant. Een verre van soepel draaiend Oranje bleef in de reguliere speeltijd in Amstelveen steken op 1-1.

Acht maanden speelden de Oranje-hockeyploegen geen interland vanwege het coronavirus. Dinsdag mochten ze weer. In een leeg Wagener-stadion moesten ze zich omkleden op de tribune, maar er was wel winst bij de hervatting van de Pro League.

Pien Dicke zette de Oranjevrouwen vroeg in de wedstrijd op 1-0. Alleen voor de keeper rondde ze beheerst af. Het was de vierhonderdste goal onder het bewind van bondscoach Alyson Annan in 117 interlands.

Voor de rust schoot Kyra Fortuin nog twee keer voorlangs en verdween ook een tip-in van Dicke naast het doel. Na rust waren Dicke en Lidewij Welten dicht bij de 2-0. Daarna kwam Nederland even onder druk te staan en maakte Jo Hunter uit een scrimmage direct gelijk.

Mannen in evenwicht

De mannen kregen voor rust kansen via Bjorn Kellerman en Jeroen Hertzberger, terwijl aan de overkant Pirmin Blaak tot vier keer toe z'n doel schoon hield. Op slag van rust maakte Wortelboer zijn eerste interlandgoal.

Ook na rust was het duel in evenwicht. Blaak had weer enkele prima reddingen in huis, Billy Bakker stuitte op doelman Oliver Payne en de jonge Justen Blok was in zijn vijfde interland heel dicht bij de 2-0; zijn tip-in ging centimeters naast.