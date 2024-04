Het originele borstbeeld van architect Pierre Cuypers staat weer op z'n plek

De kleinzoon van Cuypers maakte het borstbeeld toen de architect in 1917 zijn 90ste verjaardag vierde. Het beeld werd aanvankelijk geplaatst boven aan het trappenhuis van, voluit, de Teekenschool voor nuttige en beeldende kunsten in de binnenstad van Roermond. Dat was geen toeval. Cuypers was nauw verbonden met de school en bekleedde tal van functies binnen de onderwijsinstelling.

De Teekenschool ging begin jaren 60 van de vorige eeuw op in de RK Scholengemeenschap Dr. Cuypers. Toen die school in 1990 verhuisde, verhuisde het beeld mee. Maar door een val raakte het in 2012 zwaar beschadigd. Omdat het te duur was om het beeld (meteen) te laten herstellen, belandde het in het depot van het Roermondse Cuypershuis.

Gipsen beeld

Intussen werd de Teekenschool ingrijpend gerenoveerd. Toen het gebouw klaar was, kwam er in het trappenhuis een verbronsd gipsen beeld van de architect te staan. "Veel mensen weten niet eens dat dat beeld niet origineel was", zegt Huub Narinx.

Hem was het gipsen beeld een doorn in het oog. Juist omdat de Limburgse Werkgeversvereniging tegenwoordig eigenaar is van de voormalige Teekenschool en het in gebruik heeft als kantoorgebouw.

"Het is een markante hal met een bijzonder trapportaal", zegt Narinx. "Het borstbeeld staat er zo prominent dat we het altijd zonde vonden dat er een gipsen variant stond." Narinx besloot daarom op zoek te gaan naar het origineel.