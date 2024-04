Protestantse Kerk in Nederland verplicht vog voor medewerkers en vrijwilligers

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft besloten dat alle medewerkers en vrijwilligers die regelmatig met kinderen en kwetsbaren werken een verklaring omtrent gedrag (vog) moeten hebben, meldt Trouw. De PKN houdt dit weekend in Lunteren de generale synode, een landelijke kerkvergadering.

Een vog is een verklaring van het ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar vormt bij het uitoefenen van een nieuwe taak of functie in de samenleving. Bij sommige functies is een vog wettelijk verplicht, zoals bijvoorbeeld voor taxichauffeurs, docenten en medewerkers in de kinderopvang.

Misbruik in kerk voorkomen

Eind 2019 wilde de synode van de PKN al dat er een verplichte vog zou komen voor medewerkers en vrijwilligers. De aanscherping was bedoeld om misbruik in de kerk tegen te gaan. De vog werd nog niet direct verplicht, maar al wel "van harte aanbevolen", schrijft de PKN op de eigen website.

Desondanks maakten verschillende kerken de afgelopen jaren bezwaar tegen de vog. Het zou bijvoorbeeld veel werk zijn om iedereen een vog te laten aanvragen. Meerdere aanwezigen weerlegden dat vandaag op de synode.

Ook was er kritiek van theologische aard, schrijft Trouw. Zo zou er geen sprake zijn van vergeving als mensen die geen vog kunnen krijgen, worden uitgesloten van kerkelijke functies. Toch wogen de risico's van het niet invoeren van een verplichte vog zwaarder voor de aanwezigen. Zij benadrukten het belang van het creëren van een veilige omgeving in de kerk.

Op de synode is besloten de vog vanaf 1 juli 2025 verplicht te stellen voor alle 1470 gemeentes die zijn aangesloten bij de PKN. De vog zal dan niet alleen verplicht zijn voor predikanten en andere medewerkers, maar ook voor vrijwilligers.

Rooms-Katholieke Kerk

Bij de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is de vog al langer een vereiste. In 2013 maakte de kerk de vog verplicht voor alle nieuwe werknemers en vrijwilligers die werken met kinderen en kwetsbaren. Ook moesten mensen die van functie veranderden een vog aanvragen.