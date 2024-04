Amerikaanse filosoof en uitgesproken atheïst Daniel Dennett (82) overleden

De Amerikaanse filosoof Daniel Dennett is op 82-jarige leeftijd overleden. Dennett was gespecialiseerd in het bewustzijn, de filosofie van de geest en kunstmatige intelligentie.

Dennett ging ervan uit dat alles in de wereld wetenschappelijk verklaarbaar is en dat daarbuiten niets bestaat. Hij was een overtuigd en uitgesproken atheïst. Religie was in zijn ogen een illusie en evolutie kan alleen verklaard worden door natuurlijke selectie.

Vrije wil omschreef Dennett als "fantasie". Hij omschrijft het brein als een soort computer, een reeks algoritmische functies. "Om iets anders te geloven is diep naïef en anti-wetenschappelijk", zei hij in 2013 in een interview met The New York Times. "Er is simpelweg geen beleefde manier om mensen te vertellen dat ze hun leven aan een illusie hebben gewijd."

Een schitterend ongeluk

Dennett schreef tien boeken en zijn werk kwam zelfs op het theaterpodium terecht. Hij probeerde op een simpele en speelse manier te schrijven, om een zo groot mogelijk publiek te bereiken.

In Nederland kreeg hij bekendheid door zijn optreden in het filosofische VPRO-gespreksprogramma Een schitterend ongeluk uit 1993. Daarin sprak programmamaker Wim Kayzer urenlang met wetenschappers over hun visie op hun werk, de natuur en de mens.

Onderscheidingen

Daniel Dennett werd geboren op 28 maart 1942 in Boston. Hij bracht zijn jeugd door in Libanon, waar zijn vader werkte voor de Amerikaanse geheime dienst. Terug in de VS doceerde Dennett aan de Tufts University bij Boston.

Hij werd in 2012 onderscheiden met een eredoctoraat aan de Universiteit van Amsterdam en in 2018 met een eredoctoraat aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2012 kreeg hij uit handen van toen nog kroonprins Willem-Alexander de Erasmusprijs voor zijn buitengewone bijdrage op het gebied van de geesteswetenschappen.

Daniel Dennett overleed gisteren in Portland, in de staat Maine, even boven Boston. Volgens The New York Times kampte hij al langere tijd met longproblemen.