Chelsea stunt in Champions League met zege bij bekerhouder en favoriet Barcelona

De voetbalsters van Chelsea hebben in de halve finales van de Champions League voor een grote verrassing gezorgd door bekerhouder en grote favoriet FC Barcelona op een thuisnederlaag te trakteren. De Engelse ploeg, die in de kwartfinales Ajax de baas was geweest, won in het Estadi Olímpic Lluís Companys met 1-0.

Het was voor de Catalaanse vrouwen de eerste zeperd in eigen huis sinds februari 2019. Volgend weekend is de return op Stamford Bridge, waar Barcelona vorig seizoen met 1-0 zegevierde en in de return Chelsea op 1-1 hield.

Brugts op de bank

Bij Barcelona moest Oranje-international Esmee Brugts genoegen nemen met een plaats op de bank. Vanaf die plek zag ze hoe haar ploeggenoten meteen het heft in handen namen en Chelsea flink onder druk zetten. Het ging al bijna mis voor de gasten toen Jessica Carter een voorzet van de Noorse Caroline Graham Hansen bijna in eigen doel schoot.