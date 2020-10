'Wilders en Macron zetten relatie met Turkije en twee miljard moslims op het spel'

Met een publicatie van een spotprent van de Turkse president Recep Erdogan, getooid met een bom met een brandende lont, heeft PVV-leider Geert Wilders zich de woede van een groot deel van Turkije op de hals gehaald. "Wilders is vrij om te tweeten wat hij wil", zegt Mehmet Celik, die de dagelijkse leiding heeft op de redactie van de Turkse krant Daily Sabah. "Maar is zo'n boodschap het waard als het de relatie met Turkije en twee miljard moslims in gevaar brengt?"

De kop boven het artikel luidt 'Macron en Wilders, de twee gezichten van haat en racisme in Europa'. Ook de Franse president is deel van de diplomatieke rel met Turkije: zaterdag zei Erdogan in een tv-toespraak dat Macron "psychische hulp" nodig had. Die opmerking was een reactie op maatregelen die Macron had aangekondigd tegen moslimextremisme en islamitische scholen en organisaties in zijn land. Die maatregelen kwamen na de onthoofding van de leraar Samuel Paty door een extremistische moslim.

"Of de kop boven ons artikel te hard is, daarover kun je discussiëren", zegt Celik. "Het is een nieuwsverhaal dat de standpunten van Turkse beambten verwoordt. Tegelijkertijd zouden we een discussie moeten voeren over de boodschappen van Wilders en Macron over Turkije, Erdogan en de islam. Hoe hard zijn die wel niet?"

Als parlementariër verwoordt Wilders niet per se het 'Nederlandse' standpunt, erkent Celik. Maar Wilders staat volgens hem wel voor een groter fenomeen. "Wat problematisch is, is dat meneer Rutte of Macron geen afstand nemen van extreemrechtse retoriek."

'Erdogan neemt positie in als moslimleider'

De aangifte en felle opmerkingen van Erdogans zijde lijken vooral bedoeld om te laten zien dat hij en zijn land zich niet zomaar alles laten zeggen. "Wilders zal niet naar Turkije komen om daar te verschijnen voor een rechtbank", zegt NOS-correspondent Mitra Nazar. "Het is dus vooral een symbolische actie waarin Erdogan laat zien: met ons valt niet te sollen."

Erdogans acties zijn "politieke zetten met symbolische waarde", zegt ook Celik. "De Europese Unie is gewend aan een Turkije met beperkte macht. Turkije is niet langer dat land."

"Erdogan neemt een politieke positie in in lijn met zijn rol in de regio en de wereld. Hij reageert op Wilders en Macron als moslimleider en als leider van een moslimland."

Erdogan voelt zich wel vaker beledigd. Vier jaar geleden vond de Turkse leider dat Duitsland een Duitse komiek moest vervolgen: