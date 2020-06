Aboutaleb bij slavernijherdenking: 'Oprecht met elkaar blijven praten'

ANP

In Rotterdam is de afschaffing van de slavernij herdacht. Burgemeester Aboutaleb legde namens het gemeentebestuur een krans en hield een toespraak. Ook werd er twee minuten stilte gehouden. "Niemand wordt geboren om het bezit te zijn van een ander", zei Aboutaleb. "Ook al lijkt het soms alsof het verleden verdeeldheid zaait, er is meer dat ons bindt." De herdenking verliep dit jaar anders dan dan andere jaren. Het officiële herdenkingsmoment zou zijn bij het slavernijmonument aan de Lloydkade, maar vanwege aanhoudende regen werd er verplaatst naar een collegezaal van het Rotterdamse Scheepvaart en Transport College (STC).

Aboutaleb noemde de slavernij in zijn toespraak "een inkzwarte bladzijde in de geschiedenis van Rotterdam". Hij verwees daarbij naar de tijd waarin een Rotterdamse rederij 20.000 mannen en vrouwen "als stukgoed in plaats van mensen van vlees en bloed" verscheepte. "Maar de geschiedenis kunnen we niet herschrijven", zei de burgemeester. Racismedebat Aboutaleb verwees ook naar het huidige racismedebat, waarbij onder meer in de VS en het Verenigd Koninkrijk standbeelden van historische figuren omver zijn getrokken. "Het is goed dat we nadenken over het verleden en de wijze waarop sommigen tot helden werden verheven", zei hij. "Zo ontstaat er ruimte voor discussie, ruimte voor vergeving en historische genoegdoening." "Maar beelden van nu kunnen niet wissen wat er toentertijd is gebeurd", zei Aboutaleb verder. "En de huidige generatie verantwoordelijk stellen voor de daden van toen, helpt wat mij betreft niet bij het bouwen van een sterke samenleving."

De Keti Koti-herdenking vindt jaarlijks plaats voorafgaand aan 1 juli, de dag waarop de slachtoffers van de slavernij worden herdacht en de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Keti Koti betekent 'Ketenen Gebroken' in het Sranantongo, een taal die in Suriname wordt gesproken. Die ketenen werden gebroken op 1 juli 1863; op die dag schafte het Koninkrijk der Nederlanden de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen af. Zo'n 600.000 mannen, vrouwen en kinderen zijn op Nederlandse schepen als handelswaar van Afrika naar de nieuwe wereld verscheept, verkocht en onder dwang aan het werk gezet.

Volgens Aboutaleb is het vooral belangrijk om de verhalen te blijven vertellen en het debat te blijven voeren. "Dat we er oprecht met elkaar over blijven praten. Niet als een politiek trucje om te doen alsof iets gemarkeerd is en vervolgens voorbij te laten gaan. Het moet uit het hart komen." Ook toonde hij zich trots dat onlangs in de Rotterdamse wijk Charlois vijf nieuwe straten zijn vernoemd naar personen die streden tegen slavernij en koloniale overheersing in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. "Ik ben blij dat de suggestie die vanuit een burger is overgekomen, is omarmd. Een klein bescheiden gebaar." Bekijk hier beelden van de herdenking:

Rotterdam herdenkt de slavernij: 'Ze stierven naamloos, ze stierven eerloos' - NOS