Polsstokhoogspringer Duplantis verbetert eigen wereldrecord; bijrol Schilder in Xiamen

Polsstokhoogspringer Armand Duplantis heeft in de eerste serieuze wedstrijd van het outdoorseizoen het wereldrecord aangescherpt. In Xiamen ging hij bij de opening van de Diamond League-cyclus over 6,24 meter. Dat was één centimeter hoger dan zijn vorige recordsprong, op 17 september vorig jaar in Eugene.

Het Zweedse fenomeen ging als enige in één keer over 5,82 meter, won de wedstrijd door als enige (weer bij zijn eerste poging) over 6,00 m te gaan en had ook op 6,24 m maar één poging nodig.

Bijrol Schilder

Jessica Schilder speelde een bijrol bij het kogelstoten. De Volendamse (25) werd in Xiamen negende en voorlaatste. De Europees kampioene van 2022,die in datzelfde jaar brons veroverde op de WK indoor en outdoor, leverde na een eerste worp van 18,60 m twee ongeldige worpen af.

Olympisch kampioene en tweevoudig wereldkampioene Gong Lijiao won met een afstand van 19,72 meter.

Ook discuswerpster Jorinde van Klinken kwam niet verder dan de negende plaats. Met 62,33 meter (ruim onder haar PR van 70,22 m) gaf ze veel toe op de winnende worp van de Amerikaanse Valarie Allman. De olympisch kampioene zegevierde met 69,80 meter.