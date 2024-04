Duel Ajax-AZ gestaakt na zware botsing Liefting; AZ-keepster loopt hersenschudding op

Speelsters schermden de keepster, die wel bij kennis was, met doeken af en hulpverleners kwamen snel op het veld. Vervolgens werd de AZ-doelvrouw vanaf trainingscentrum De Toekomst met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek uit onderzoek dat Liefting een hersenschudding heeft.

Duel gestaakt

De speelsters van AZ en Ajax mochten volgens protocol dertig minuten nadenken of ze verder wilden spelen, maar besloten direct om definitief te stoppen. De wedstrijd werd bij een stand van 0-0 gestaakt. Wanneer en of de wedstrijd wordt uitgespeeld is nog niet bekend.