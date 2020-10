Waarom is de griepprik nu zo populair?

Een patiënt krijgt een griepprik - ANP

Dit jaar is er meer belangstelling voor de griepprik dan anders. Het ziet ernaar uit dat er daardoor te weinig vaccins zijn voor de hele doelgroep. Daarom vraagt staatssecretaris Blokhuis gezonde mensen tussen 60 en 70 jaar voorlopig de griepprik niet te halen. Waarom is de griepprik dit jaar zo populair? Het makkelijke antwoord hierop is natuurlijk de coronacrisis. Veel 60-plussers en kwetsbare mensen zijn bezorgd en willen de kans op griep zo klein mogelijk maken. "De griepprik helpt natuurlijk niet tegen corona, maar het is wel gunstig om de prik te halen omdat je niet beide virussen wilt hebben", zegt Wouter van der Horst van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. "Als je twee van deze infecties krijgt, gaat je weerstand zo omlaag dat je ook nog wel eens een bacteriële infectie kan krijgen. En dan krijg je een superinfectie en kom je zeker weten op de IC terecht." Ook Van der Horst heeft om die reden dit jaar een griepprik gehaald. Hij valt nog onder de kwetsbare groep vanwege een ernstige leverinfectie uit het verleden. "Ik wil graag beschermd zijn tegen de griep zodat ik dat niet ook nog eens kan krijgen."

Wat doet een griepprik? De griepprik is een vaccin dat uit verschillende soorten dode griepvirussen bestaat. Na het ontvangen van de griepprik maakt het lichaam afweerstoffen aan tegen de virussen die in de griepprik zitten. Twee weken later heeft het lichaam genoeg afweerstoffen aangemaakt om te beschermen tegen het virus. Elk jaar verschilt de samenstelling ervan. De uitnodiging voor de prik gaat naar zo'n zes miljoen Nederlanders: kinderen en volwassenen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de griep. Dit zijn mensen van 60 jaar en ouder, maar ook mensen met bijvoorbeeld long- of hartaandoeningen. De griepprik wordt gezet door huisartsen, is gratis en niet verplicht.

Volgens een woordvoerder van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) is de populariteit van de griepprik ook toe te schrijven aan bewustwording. "Mensen zijn zich door de coronacrisis bewuster geworden van de risico's van virussen. Dat is wel een gunstige bijkomstigheid. Het jammere is alleen dat er nu te weinig vaccins zijn." Er werd wel rekening gehouden met tekorten. "Gelukkig zijn die er nog niet overal", zegt de LHV-woordvoerder. "Bij de ene huisarts zijn de vaccins op, bij de ander staat de koelkast nog vol omdat die nog moet beginnen met vaccineren."

Quote Het korte lontje van patiënten verergerde al steeds meer, maar dit jaar is het wel heel erg nu. Medewerker huisartsenpraktijk

Bij een medewerker van een huisartsenpraktijk, die anoniem wil blijven, is de koelkast bijna leeg. "Wij hebben nog 4 griepvaccins hier, terwijl er donderdagmiddag nog een ronde is. Vorige jaren hadden we dit moment nog 100 vaccins over. Wij hebben in al die jaren nog nooit nee hoeven te verkopen", vertelt de medewerker. Dat er nu wel een nee verkocht moet worden, kan rekenen op boosheid bij de patiënten. "Het korte lontje verergerde al steeds meer, maar dit jaar is het wel heel erg nu." Komende donderdag worden de namen van de mensen die een vaccin mislopen opgeschreven. "Op 1 december komt een nalevering binnen. Hopelijk is dat wel genoeg." Voorlopig even niet Om de tekorten op andere plekken zoveel mogelijk uit te stellen, heeft staatssecretaris Blokhuis vandaag gevraagd aan gezonde 60-plussers om voorlopig niet de griepprik te halen. De LHV sluit zich aan bij het advies van het RIVM hierover: "Huisartsen willen dat de mensen die het het hardst nodig hebben de prik als eerste krijgen. Als er daarna vaccins over zijn, kunnen die gebruikt worden voor anderen." Ook Blokhuis zei dat er keuzes moesten worden gemaakt:

