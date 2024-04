Bangalijsten met honderden volgers op Telegram, advocaten eisen actie van OM

Het Openbaar Ministerie moet de chat-app Telegram dwingen om zogeheten bangalijsten te verwijderen. Dat vinden het kenniscentrum voor online misbruik OffLimits en advocaten van slachtoffers van mensen die op de lijsten staan. Ze doen "een dringend beroep" op demissionair Justitieminister Yesilgöz om actie te ondernemen.

Op de bangalijsten staan namen, contactgegevens, foto's en video's van vrouwelijke studenten, voorzien van seksistisch commentaar. Vorige maand werd duidelijk dat er onder Utrechtse studenten twee lijsten rondgaan. Een van de lijsten was gemaakt door leden van het Utrechts studentencorps USC. De makers ervan zijn door de vereniging tot maximaal 1,5 jaar geschorst.

Nu zijn dergelijke lijsten opnieuw verschenen, op Telegramkanalen, met enkele honderden volgers. Het is onbekend wie daarvoor verantwoordelijk zijn. "Deze kanalen zouden offline gehaald moeten worden", zegt Robbert Hoving van OffLimits. "Wij hebben dat geprobeerd te doen, maar dat is niet gelukt. Ook politie en justitie is het niet gelukt."

'Telegram geeft geen gehoor'

Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Het OM kan socialemediadiensten vorderen om berichten te verwijderen. "Dat zouden wij bijzonder graag doen bij Telegram, maar Telegram doet dit niet. Telegram geeft geen gehoor aan dit soort verzoeken. Dan houdt het tot onze spijt op."

Het is niet voor het eerst dat er kritiek klinkt op Telegram. Vorig jaar bleek al uit onderzoek van de NOS dat door Telegram niet actief wordt opgetreden tegen het delen van contactgegevens en naaktfoto's. De politie en hulpverleners zeiden toen ook al dat Telegram slecht bereikbaar is en niet makkelijk meewerkt.

'Burger moet zich maar redden'

Otto Volgenant van Boekx Advocaten, die slachtoffers van bangalijsten bijstaat, vindt het onbegrijpelijk dat justitie niet meer actie onderneemt. "De officier van justitie heeft de bevoegdheid om een bevel aan Telegram te geven. Maar justitie weigert op voorhand maatregelen te nemen omdat ze denken dat Telegram daar niet aan mee zal werken", zegt hij. "Justitie weigert zich sterk te maken voor slachtoffers van online misdrijven. De burger moet zich blijkbaar online zelf maar redden."

Ook Hoving vindt dat er actie moet worden ondernomen. "Er gebeurt heel veel op dat platform. Ze moeten bevelen eruit gaan sturen en daarna gaan doorpakken. Als we zeggen: er is niets aan te doen, dan laat je de slachtoffers over aan hun lot. Dat kan gewoon niet."

De NOS heeft Telegram om een reactie gevraagd, maar het bedrijf was nog niet bereikbaar voor een reactie.