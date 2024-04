Grenzeloos vertrouwen bij Verstappen: 'Al is auto half zo goed, dan nog komt het in orde'

Met een glimlach op het gezicht en de borst vooruit loopt Max Verstappen zaterdag voldaan over het circuit in Shanghai. Bij sprintrace van de Grand Prix van China had de Nederlander zaterdagmorgen na negentien ronden rijden maar liefst 13 seconden voorsprong op de nummer twee en bij de kwalificatie was hij ook veruit de snelste.

Er is dan ook geen spoortje twijfel te bespeuren bij Verstappen. "Al is de auto morgen half zo goed, dan nog komt het in orde."

Je zal maar de concurrent zijn van de drievoudig wereldkampioen. Hoe stap je in een auto als je al weet dat je zondag zeer waarschijnlijk niet kan meedoen om de winst in China? Het was zaterdag al moeilijk om Verstappen te volgen en dan moet de hoofdrace nog beginnen.

'Geeft nog meer vertrouwen'

"Na de sprintrace hebben we nog wat ideeën opgedaan en daardoor was de auto in de kwalificatie nog beter", zegt de Red Bull-coureur nadat hij de eerste startplek heeft veroverd voor de wedstrijd van zondag. "Ik was erg blij met de auto vandaag. Ik heb me vermaakt, het voelde vertrouwd en het geeft nog meer vertrouwen."

De snelste tijd betekende de vijfde poleposition op een rij voor de Nederlander. De laatste keer dat iemand de eerste vijf keer vooraan mocht starten bij een race was in 1999. Die eer ging destijds naar de Fin Mika Häkkinen.