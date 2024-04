Geen nieuwe verdachten in beeld van mishandeling conducteur

De politie heeft geen nieuwe verdachten op het oog voor de mishandeling van een conducteur, vorige week zaterdagavond. De jongen van 15 die kort na het incident werd aangehouden, is de enige verdachte. Eerder meldde de vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC op basis van de NS dat de vrouw was mishandeld door een groep jongeren.

Uit protest tegen het geweld tegen treinpersoneel worden vanavond alle treinen drie minuten stilgezet. De actie is om 22.30 uur, een week na de mishandeling. Veel andere vervoerders hebben zich aangesloten bij het protest van de NS.

Zes tot acht jongens

De conducteur werd mishandeld in een trein van Den Haag HS naar Delft. Volgens een persbericht van de VVMC van begin deze week werd de vrouw door een groep van "zes tot acht jongens" mishandeld. Ze zou zijn "geschopt, geslagen en met grof geweld van de trap zijn geduwd". Ook een machinist zou klappen hebben gekregen. De VVMC baseerde zich voor het bericht over het incident naar eigen zeggen op een melding van de NS.

De conducteur liep een botbreuk op en deed aangifte bij de politie. De machinist heeft geen aangifte gedaan, de NS zegt dat niet duidelijk is of die ook letsel heeft opgelopen.

Kort na de mishandeling werd een jongen van 15 aangehouden. Hij kwam een dag later vrij, maar blijft nog wel verdachte. "Op basis van wat nu bekend is, zijn we vooralsnog niet op zoek naar andere verdachten", zegt de politie op basis van gesprekken met getuigen en het bekijken van camerabeelden. De politie zegt dat het onderzoek nog loopt en is op zoek naar meer mensen die mogelijk iets weten over het incident.

Hectiek

De NS denkt dat de hectiek van het moment mogelijk een rol speelde bij de onduidelijkheid over het aantal daders. "Op het moment dat je mishandeld wordt heb je dat in de consternatie misschien niet door", zegt een woordvoerder.

In een nieuwsbericht van de NS staat nog wel dat de vrouw is mishandeld door een groep jongeren. De woordvoerder zegt daarover dat persberichten niet achteraf meer worden veranderd. "Waar het om gaat is dat zij is belaagd door een groep jongeren en dat ze is mishandeld."

Bloedneus

Vakbond VVMC wil vooral benadrukken dat dit incident niet op zichzelf staat. "Dit soort dingen gebeurt voortdurend. Afgelopen week is nog een medewerker van Veiligheid en Service gewurgd door iemand die geen kaartje had. Ook werd iemand op de bus een bloedneus geslagen." De vakbond staat ook in contact met de conducteur die is mishandeld. "Zij heeft rust nodig."

Afgelopen jaar kwamen bij de NS 1042 meldingen binnen van geweld tegen treinpersoneel, 8 procent meer dan een jaar eerder. Een woordvoerder zei daarover dat het daarbij niet gaat over een woordenwisseling, maar over bedreigingen, spugen en belagen.