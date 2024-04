Nederlandse plofkrakers blijven actief in Duitsland: 137 arrestaties

Vorig jaar zijn 137 Nederlanders aangehouden in verband met plofkraken in Duitsland. Dat blijkt uit een rapportage van de Nederlandse politie. Een deel werd bij het opblazen van een geldautomaat op heterdaad betrapt, anderen na onderzoek door de recherche.

De Nederlandse en Duitse politie- en justitiediensten werken steeds nauwer samen in de strijd tegen plofkrakers. Het is al langer bekend dat Nederlandse criminelen hun werkterrein hebben verlegd naar Duitsland. De automaten in Nederland zijn de laatste jaren steeds beter beveiligd. Onder meer doordat bankbiljetten na 'een plof' worden verlijmd, is het volgens de politie bijna onmogelijk om nog geld buit te maken.

In Duitsland zijn nog niet alle geldautomaten goed beveiligd. Bovendien zijn ze vaak goed gevuld, omdat Duitsers nog veel met contant geld afrekenen.

Wel minder plofkraken

Nederland en Duitsland werken bij de opsporing samen door gezamenlijke onderzoeken, verzoeken voor rechtshulp en forensische analyses. Het aantal plofkraken in Duitsland waarbij vermoedelijk Nederlanders betrokken waren, nam voor het eerst in jaren wel af. Het waren er in 2023 367, tegen 442 een jaar eerder.

De politie benadrukt dat afgezien van de schade die de explosieven veroorzaken de plofkrakers ook op de vlucht enorme risico's nemen. Zo werd vorig jaar een voetganger doodgereden door vluchtende criminelen. Ook verdronk een verdachte nadat de vluchtauto waarin hij zat te water raakte en zijn medeverdachten hem achterlieten.

Megaproces

Volgende week begint in de Duitse stad Bamberg, ten noorden van Neurenberg, een megaproces tegen zestien Nederlandse verdachten van plofkraken. De groep wordt verantwoordelijk gehouden voor het opblazen van zo'n negentig geldautomaten, waarbij zo'n zeven miljoen euro werd buitgemaakt.

Er zijn maar liefst negentig zittingsdagen voor de rechtszaak uitgetrokken. Vanwege de omvang van de zaak wordt het proces gehouden in een sporthal op het terrein van het opleidingsinstituut van de Duitse politie.

Ook in deze zaak is door Nederland en Duitsland nauw samengewerkt. Een verdachte situatie in Limburg leidde, dankzij de korte lijnen met de Duitse politie in drie maanden tijd tot de aanhouding van negen verdachten. Later volgden nog acht aanhoudingen.