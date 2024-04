Politie zoekt verdachte zware mishandeling op hei bij Hilversum

De politie is op zoek naar de verdachte van een zware mishandeling op de hei bij Hilversum. Een 59-jarige man werd daar bij een wandeling zo hard geslagen en geschopt op zijn hoofd dat hij waarschijnlijk blind raakte aan een oog.

De verdachte is een zwerver die in een tentje op de Westerheide bivakkeerde, vermoedt de politie.

De 59-jarige man liep op woensdagochtend 13 maart om 08.15 uur met zijn hond op de hei. Daar stuitte hij naast een omgevallen boomstam op een zilvergrijze koepeltent met, volgens de politie "veel troep er omheen".

De tenteigenaar begon de man met zijn hond vrijwel direct te slaan en te schoppen. Hoewel het slachtoffer zich verdedigde raakte hij zwaargewond. Uiteindelijk lukte het hem om zijn belager van zich af te schudden. Hevig bloedend werd hij door zijn hond naar huis begeleid. In het ziekenhuis bleek even later dat het de vraag is of hij zijn oogbol kan behouden.

Meer wandelaars

De politie brengt de zaak nu pas onder de aandacht omdat het slachtoffer om gezondheidsredenen zich niet eerder meldde. Er is een signalement van de verdachte. Hij spreekt Duits, droeg slippers en rijdt mogelijk rond op een bakfiets. De politie wijst erop dat er zeer waarschijnlijk getuigen zijn van de mishandeling. Er liepen die ochtend meer wandelaars op de Westerheide.

Een keer per maand

Boswachter John Didderen zegt dat hij graag eerder op de hoogte was gebracht van het incident. "We wisten wel dat de politie op zoek was naar iemand, maar niet dat de situatie zo ernstig was", aldus Didderen in de Gooi en Eemlander. Hij zegt niet eerder te hebben gehoord over een agressieve tentbewoner. Wel komt hij vaker tentjes tegen op de hei. "Ongeveer een keer per maand ontvangen we een verzoek om een tent te verwijderen", stelt de boswachter.