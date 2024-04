Rooks, Boogerd en vader Van der Poel: 'Mathieu kan winnen, maar Pogacar favoriet'

Acht jaar later spreken we Van der Poel opnieuw, maar dan per telefoon. Hij is thuis aan het kijken naar de Tour of the Alps, de etappekoers door Italië en Oostenrijk waar Wout Poels een sterke indruk maakt. Op de achtergrond begint zijn hond luid te blaffen als de deurbel gaat.

In het weekend reed hij zelf nog de toerversie van de Amstel Gold Race. Sindsdien sukkelt hij wat zijn rug, reden om even wat gas terug te nemen. Maar zondag staat hij gewoon weer langs de Ardense wegen om zijn zoon bij te staan in Luik-Bastenaken-Luik.

Iedereen verwacht een duel tussen Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel, twee alleskunners van de buitencategorie.

"Pogacar is de topfavoriet", is vader Adrie stellig. Die mening wordt gedeeld door Steven Rooks en Michael Boogerd, twee voormalige Nederlandse specialisten als het om de Ardennenklassieker gaat.

"Het kán", weegt Rooks de kansen van Mathieu van der Poel om de laatste voorjaarsklassieker van het seizoen te winnen. "Maar Pogacar is lichter en frisser, dus het wordt heel moeilijk."

"Normaal is Pogacar niet te kloppen", beaamt Boogerd. "Maar Van der Poel is een aparte."