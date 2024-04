Opnieuw twee burgemeesterskandidaten Mexico vermoord

In Mexico zijn deze week opnieuw twee burgemeesterskandidaten vermoord. Het zijn de zoveelste moorden op kandidaten voor het burgemeesterschap. Op 2 juni zijn de verkiezingen in het land.

Kandidaat Noe Ramos Ferretiz werd vrijdag doodgestoken toen hij campagne voerde voor de aankomende verkiezingen. Ramos was slechts een paar dagen eerder aan zijn campagne begonnen. Lokale media meldden dat het lichaam bebloed op de stoep lag in de stad Mante. De dader wist te ontkomen. De stad ligt in een regio waar drugskartels al jaren oorlog voeren.

Zwaar mishandeld

Eerder deze week werden in de buurt van de plaats San José Independencia twee politici ontvoerd. Het ging om gemeentebestuurder Agar Cancino Gómez en haar echtgenoot en burgemeesterskandidaat Alberto Antonio García.

De burgemeesterskandidaat werd gisteren dood aangetroffen op een eiland in een stuwmeer. Zijn vrouw kon worden bevrijd. Volgens krant El Heraldo de México waren beiden zwaar mishandeld. In het verleden waren volgens persbureau AP drugsbendes actief in het gebied.

Ook begin deze maand werd al een burgemeesterskandidaat doodgeschoten op straat. Onderzoeksbureau Laboratorio Electoral meldt dat sinds afgelopen zomer in Mexico zeventien burgemeesterskandidaten zijn vermoord. AP spreekt van de meest gewelddadige verkiezingen ooit in het land.