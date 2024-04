Verstappen oppermachtig in China: na winst in sprintrace ook poleposition met bijzonder tintje

Eindigde de Britse coureur eerder op de ochtend nog als tweede in de sprintrace, enkele uren later kwam hij in Q1 niet verder dan de achttiende tijd. Een aderlating voor Mercedes, dat moeite heeft om consistente resultaten neer te zetten.

Opluchting was er in Q1 wel voor Pérez. De teamgenoot van Verstappen stootte op het nippertje door naar de tweede kwalificatieronde. De Mexicaan was slechts 48 duizendsten van een seconde sneller dan Zhou Guanyu, die voor het eerst in zijn loopbaan voor eigen publiek rijdt.

Pérez herstelde zich in Q2 en Q3 door de tweede tijd te noteren, achter Verstappen.

Persoonlijke fout Sainz

Aan het begin van Q2 had Carlos Sainz met een persoonlijke fout voor een rode vlag gezorgd. De Spanjaard van Ferrari schatte een bocht niet goed in, verloor de macht over het stuur en tolde vervolgens via de grindbak de muur aan de andere kant in.