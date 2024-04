Man overleden die zichzelf in brand stak bij rechtbank waar Trump-zaak diende

De man die zichzelf in brand stak vlak bij de rechtbank in New York, is aan zijn verwondingen overleden. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

De man stak zich gisteren in brand bij de rechtbank waar de zwijggeldzaak dient rond de voormalige Amerikaanse president Trump. Volgens de autoriteiten lijkt zijn actie niet specifiek gericht tegen Trump of de rechtszaak.

De politie in New York zegt dat het gaat om Maxwell Azzarello uit Florida, die voor zijn daad een video plaatste op internet. Daarin sprak hij over een extreme daad om de aandacht te vestigen op een dringende en belangrijke ontdekking. Het zou gaan om een complottheorie over een "apocalyptische fascistische wereldcoup".

Op beelden is te zien hoe de man zichzelf in brand stak (schokkende beelden):