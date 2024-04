NBA-play-offs: Celtics topfavoriet, het wilde westen en kraker in eerste ronde

Concurrentie voor Boston wordt verwacht van Milwaukee Bucks met Giannis Antetokounmpo en Damian Lillard. New York Knicks werd voor het eerst sinds 2013 weer tweede in het oosten met sterkhouders Julius Randle en Jalen Brunson, wiens vader - Rick Brunson - acht jaar in de NBA actief is geweest en momenteel assistent-coach is bij de Knicks.

Ook van de 76ers wordt concurrentie verwacht. Met de na maanden blessureleed weer fitte Joel Embiid plaatste het team uit Philadelphia zich op de valreep voor de play-offs. Eenmaal daar, is alles mogelijk.

Wilde Westen

Dat geldt nog meer voor de Western Conference, de laatste jaren met recht weer omschreven als Wild West; compleet onvoorspelbaar. Oklahoma City Thunder verraste vriend en vijand door als jongste ploeg ooit (23,4 jaar gemiddeld) als nummer 1 van een conference de play-offs in te rollen, met de Canadese MVP-kandidaat Shai Gilgeous-Alexander als absolute uitblinker.

Maar er zijn veel kapers op de (west)kust. Regerend kampioen Denver Nuggets draait weer op volle toeren. Nikola Jokic - opnieuw MVP-kanshebber - en zijn Nuggets beginnen in de eerste ronde tegen Los Angeles Lakers. Het team van LeBron James is tegenwoordig een graag geziene gast in Denver, de Nuggets wonnen dit seizoen de drie onderlinge duels en zetten de Lakers vorig jaar in de play-offs simpel opzij: 4-0.

Een veel groter gevecht in de eerste ronde wordt verwacht tussen Dallas Mavericks en Los Angeles Clippers.