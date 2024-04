Seedorf zet zich in voor gelijkheid: 'Of ik nog coach wil zijn? Op dit moment niet'

En zeker, voetbal verbindt. Maar racisme is ook in 2024 nog lang niet uitgebannen. Ook Seedorf zag Real Madrid-aanvaller Vinicius Junior, regelmatig mikpunt van racisme, pasgeleden in tranen uitbarsten nadat hij meerdere vragen had gekregen over racisme in het Spaanse voetbal.

Vinicius zei dat hij het moeilijk vindt om gemotiveerd te blijven en van het voetbal te genieten. Zijn teamgenoot Jude Bellingham zei haast gewend te zijn geraakt aan het racisme.

Opstaan tegen racisme

Seedorf sprak over de racistische incidenten met Real-trainer Carlo Ancelotti. Hij wil benadrukken dat het niet alleen om de Braziliaanse aanvaller gaat. "Ja, Vinicius staat nu even centraal, dat klopt. Maar er gebeuren elke dag zulke dingen. Hiervoor was het Romelu Lukaku. Of Mario Balotelli."

"We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om hier wat aan te doen. De verantwoordelijkheid ligt echt niet bij degene die racistisch bejegend wordt. Het gaat om al die anderen, die van zichzelf denken dat ze geen racist zijn. Ze moeten opstaan tegen mensen die zich racistisch uitlaten. Alleen dán maken we stappen. Maar er is nog een lange weg te gaan. Discriminatie gaat ook niet alleen over racisme. Er moet voor iedereen gelijkheid zijn. Daar maak ik me hard voor."