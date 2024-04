Wekdienst 20/04: Ov staat 3 minuten stil • Stemming in VS over miljarden voor Oekraïne

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De PvdA en GroenLinks houden hun partijcongres in Omnisport in Apeldoorn. Voor de lunch hebben de PvdA-leden hun congres. Na de lunch is het de beurt aan GroenLinks en daarna stellen ze samen het verkiezingsprogramma voor de Europese parlementsverkiezingen vast.

Bijna al het openbaar vervoer in Nederland staat vanavond om 22.30 uur drie minuten stil. Het is een protest tegen geweld. Vorige week, op zaterdagavond werden een conductrice en een machinist van de NS mishandeld. De OV-bedrijven zeggen dat het incident niet op zichzelf staat en vragen al langer aandacht voor toenemend geweld in treinen.

In de Verenigde Staten stemt het Huis van Afgevaardigden over een steunpakket van 61 miljard voor Oekraïne. In de Senaat werd een soortgelijk pakket al in februari aangenomen. Daar hebben de democraten de meerderheid, in het Huis van Afgevaardigden de Republikeinen.

Wat heb je gemist?

Het is de vraag of je komende zomer nog Nederlandse kersen kunt kopen op de markt of bij een kraampje langs de weg. Kersentelers mogen een exotische fruitvlieg niet langer bestrijden met twee veelgebruikte middelen. De telers vrezen voor een mislukte oogst.

De suzuki-fruitvlieg werd in 2012 voor het eerst in Nederland gezien. De bestrijding ervan verloopt moeizaam. Tot nu toe kregen telers ieder jaar een vrijstelling van de minister om twee bestrijdingsmiddelen te gebruiken, maar dit jaar mag dat niet.

Het ministerie zegt zich te baseren op een negatief advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die constateerde bij controles dat kersentelers zich niet aan de voorschriften hielden. De fruittelers hopen de minister nog op andere gedachten te kunnen brengen.

Ander nieuws uit de nacht:

Bij een militaire basis in Irak is een explosie geweest: Volgens veiligheidsbronnen was de explosie het gevolg van een onbekende luchtaanval. Israël zegt tegen CNN niet verantwoordelijk te zijn. Ook de VS zegt niks met de explosie te maken te hebben.

Max Verstappen heeft de sprintrace van de grote prijs van China gewonnen: In Shanghai bleef de drievoudig wereldkampioen Lewis Hamilton voor. Met de overwinning in de 100 kilometer lange sprintrace verdient de coureur van Red Bull acht punten voor het wereldkampioenschap.

Curaçao ontving nog nooit zoveel toeristen als in maart 2024: In totaal kwamen 63.556 mensen naar het eiland. Het Curaçao Tourist Board (CTB) ziet het eiland groeien als topbestemming in het Caribisch gebied.

En dan nog even dit:

Vandaag rijden veertien praalwagens van Noordwijk naar het centrum van Haarlem. De fleurige optocht met wagens vol hyacinten, tulpen en andere bloemen trekt elk jaar honderdduizenden toeschouwers.

Vorig jaar zag het er zo uit: