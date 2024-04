VS stemt over miljardensteun voor Oekraïne, 'dit is van levensbelang'

In Washington stemt het Huis van Afgevaardigden vandaag over een steunpakket van 61 miljard dollar voor Oekraïne. De Amerikaanse Senaat nam een soortgelijk pakket in februari aan. Of dat in het Huis ook gaat gebeuren is nog even afwachten: in de Senaat hebben de Democraten de meerderheid, in het Huis van Afgevaardigden is er een nipte Republikeinse meerderheid.

Voor de Oekraïense president Zelensky is het in ieder geval duidelijk: de hulp moet er komen. Volgens hem zou het niet leveren van steun het einde van Oekraïne kunnen betekenen en zelfs een Derde Wereldoorlog kunnen ontketenen. Het geld is volgens de Oekraïense president van levensbelang voor zijn land. "Elke raket, elke drone moet worden neergehaald", benadrukte hij. "De wereld kan hiervoor zorgen, onze partners zijn daartoe in staat."

Deze waarschuwingen zijn een politiek drukmiddel, maar ook de harde realiteit. Vanuit Oekraïens perspectief is de oorlogssituatie nijpend, ziet Oost-Europa-onderzoeker Bob Deen (Clingendael).

"De Russen boeken niet alleen terreinwinst op de grond, maar lijken ook lokaal overwicht te krijgen in de lucht", verwijst hij naar de recente verwoestende aanvallen op de Oekraïense energiesector. Enkele miljoenen huishoudens kwamen zonder stroom of water te zitten.