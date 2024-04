Verstappen toont ondanks opstartproblemen spierballen bij sprintrace in China

Max Verstappen heeft, ondanks wat opstartproblemen, meteen zijn spierballen getoond bij de sprintrace van de grote prijs van China. In Shanghai had de drievoudig wereldkampioen na 19 rondes een voorsprong van 13 seconden op Lewis Hamilton.

Met de overwinning in de 100 kilometer lange sprintrace, de eerste van het seizoen, verdient de coureur van Red Bull acht punten voor het wereldkampioenschap.

De Nederlander had wel wat opstartproblemen op het circuit van Shanghai. Na zijn tegenvallende sprintkwalificatie vrijdag moest Verstappen vanaf de vierde startplaats beginnen. In de eerste rondes had de leider in het wereldkampioenschap ook nog problemen met de batterij van zijn auto, waardoor hij moeite had om Carlos Sainz achter zich te houden.

'Positieve start van het weekend'

"De batterij laadde niet op, maar dat was daarna snel opgelost toen ik de knop had omgezet. Daarnaast waren veel coureurs gestart op verse medium-banden, daardoor moest ik in het begin vooral verdedigen", verklaart Verstappen.

Na drie rondes waren die problemen als sneeuw voor de zon verdwenen. Ineens had Verstappen weer alle power en wist hij halverwege de race Lewis Hamilton in te halen. Hamilton had vanaf de eerste startrij het gevecht om de leiding in de race gewonnen van Lando Norris, die ver terugzakte in het veld.