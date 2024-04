FTX-investeerders schikken met Bankman-Fried en richten zich op Amerikaanse sterren

Een groep investeerders en klanten van de voormalig cryptobeurs FTX hebben een schikking getroffen met medeoprichter Sam Bankman-Fried. In ruil voor medewerking in andere rechtszaken tegen andere betrokkenen, onder wie een aantal grote namen, laten de investeerders hun claims tegen Bankman-Fried vallen. De meldt het zakelijke persbureau Bloomberg.

De schikking is ingediend bij de rechtbank in Miami, maar moet nog wel worden goedgekeurd. Bankman-Fried werd vorige maand veroordeeld tot een celstraf van 25 jaar voor fraude en samenzwering rond FTX. Hij gaat in hoger beroep tegen zijn straf.

FTX was een platform waar gebruikers een cryptorekening konden openen en cryptomunten konden verhandelen. De 32-jarige Bankman-Fried heeft op grote schaal gefraudeerd met de tegoeden van klanten. Hij sluisde 8 miljard dollar weg, een van de grootste financiële fraudes ooit.

Geld verhalen

Naast de zaak waarin Bankman-Fried veroordeeld is tot 25 jaar cel, lopen er in andere civiele zaken nog claims tegen hem. Onder meer van een grote groep gedupeerden, zoals de investeerders en klanten. Nu willen zij hun claims laten vallen, om zo Amerikaanse sterren en andere influencers die FTX promootten, veroordeeld te krijgen. Aanklagers beweren dat de sterren niet transparant genoeg waren over hun samenwerking met FTX. Op die manier hopen de investeerders en klanten hun geld terug te krijgen.

Bankman-Fried zou hebben beloofd documenten te overhandigen die bewijzen dat sterren zoals basketballegende Shaquille O'Neal, voormalig American Football-speler Tom Brady en model Gisele Bündchen reclame hebben gemaakt foor FTX.

Nieuwsuur maakte onlangs onderstaande video over de opkomst en ondergang van de cryptofraudeur: