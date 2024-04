Verenigde Staten trekt troepen terug uit Niger, Russische invloed groeit

De Verenigde Staten trekken hun troepen terug uit Niger. In de komende maanden zullen de ruim duizend Amerikaanse militairen het West-Afrikaanse land verlaten.

Na berichtgeving van The New York Times over de terugtrekking van de troepen melden bronnen aan persbureau Reuters dat er een akkoord is gesloten tussen het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de junta in Niger.

Eerder haalde Frankrijk al zijn militairen en ambassadeur weg uit het land. Dat deed het een paar maanden na de militaire staatsgreep in Niger in de zomer van 2023. Meteen na de coup keerden de plegers zich tegen de oude kolonisator en werd de militaire samenwerking stopgezet.

Het Amerikaanse leger heeft twee bases in Niger, waaronder een grote dronebasis in het noorden van het land. De bouw van deze dronebasis kostte de VS meer dan 100 miljoen dollar en wordt gebruikt voor droneaanvallen op aan al-Qaida en Islamitische Staat gelieerde organisaties in de Sahel-regio.

Sinds 2018 is de dronebasis in het noorden van Niger in gebruik. Wat er met de militaire basis gaat gebeuren, is niet bekend.

Russische invloeden

Niger was lang een bondgenoot van de VS en de EU en werkten op militair gebied samen, tot de coupplegers in Niger aan de macht kwamen. De nieuwe autoriteiten sloten zich aan bij de junta's in buurlanden Mali en Burkina Faso.

Onlangs eindigde de junta in Niger al de militaire samenwerking met de VS. Honderden inwoners gingen vorige week de straat op en eisten het vertrek van de Amerikaanse militairen, vrijwel tegelijkertijd werden Russische militairen instructeurs verwelkomd.

De drie West-Afrikaanse landen hebben de banden met Rusland aangehaald. Vorige week landde een groep militaire trainers en medewerkers van het Russische ministerie van Defensie in de hoofdstad Niamey van Niger. Zij maken deel uit van het zogenoemde 'Africa Corps', de nieuwe naam van het Wagner-huurlingenleger op Afrikaanse bodem.

De staatsgreep in Niger zorgde wereldwijd voor zorgen. NOS op 3 maakte onderstaande video over de situatie: