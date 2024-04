Nog nooit ontving Curaçao zoveel toeristen als in maart 2024

Curaçao heeft in maart dit jaar zijn beste toeristenmaand ooit beleefd. In totaal verwelkomde het eiland afgelopen maand 63.556 toeristen. Dat is een stijging van 38 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat maakte het Curaçao Tourist Board (CTB) bekend op zijn website.

Het is tevens de vierde opeenvolgende maand waarin minstens 60.000 bezoekers het eiland bezochten. Volgens het CTB bevestigen deze cijfers "de groeiende populariteit van Curaçao als een topbestemming in het Caribisch gebied".

Nog altijd is Europa koploper met een aandeel van 40 procent in het aantal vakantiegangers dat voet zet op Curaçao. Maar Noord-Amerika hijgt in de nek met een aandeel van inmiddels 38 procent. Zuid-Amerika vertegenwoordigt 17 procent, terwijl de Caribische regio 4 procent bijdraagt.

Meeste Nederlanders

In absolute aantallen spant Nederland nog altijd de kroon met 19.295 Nederlanders die naar Curaçao afreisden. Jong en oud vloog naar het Caribisch gebied om te genieten van een vakantie. Bijna de helft (46 procent) van de Nederlandse toeristen koos daarbij voor een resort.

Niet alleen kende maart 2024 een record aantal bezoekers, ook piekte het aantal Amerikaanse bezoekers op het eiland. Meer dan 18.000 Amerikanen kozen in maart voor Curaçao als vakantiebestemming. Volgens het CTB is dat een stijging van maar liefst 58 procent ten opzichte van een jaar eerder. 68 procent van de Amerikaanse bezoekers koos voor een resort als onderkomen op het eiland.

Vooral Amerikanen uit New York, Florida, New Jersey en North Carolina bezochten Curaçao.