AI-chipgigant Nvidia verliest 200 miljard dollar aan beurswaarde op één dag

De Amerikaanse chipgigant Nvidia is vandaag zo'n 200 miljard dollar aan beurswaarde kwijtgeraakt. Het aandeel van de chipfabrikant daalde met 10 procent. Beleggers vrezen dat de kwartaalcijfers van Nvidia minder hoog zullen uitkomen dan aanvankelijk verwacht, mede door de geopolitieke spanningen en aanhoudende inflatie.

De afgelopen jaren maakte de maker van videokaarten een stormachtige groei door op de beurs. In vijf jaar tijd verzeventienvoudigde de waarde van het aandeel, van 40 naar 700 dollar. Ook de winst groeide enorm. Vorig jaar boekte de chipmaker een winst van ruim 27 miljard euro; in 2022 was dat bedrag nog de omzet.

Nvidia groeide de afgelopen jaren razendsnel vanwege de toenemende vraag naar toepassingen van AI (kunstmatige intelligentie). Aanvankelijk gebruikten vooral gamers de kaarten, maar door de rekenkracht zijn de chips ook belangrijk geworden in datacenters. Die bieden AI-programma's zoals ChatGPT de rekenkracht die ze nodig hebben, bijvoorbeeld om antwoorden te genereren.

De waardedaling van Nvidia komt in dezelfde week dat de Nederlandse chipmachinemaker ASML tegenvallende kwartaalcijfers bekendmaakte. De omzet van dat bedrijf is de afgelopen drie maanden gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. De omzet kwam uit op 5,3 miljard euro, een daling van 20 procent.