Roda JC verzuimt in eerste divisie gelijk te komen met koploper Willem II

Middels een mooie opbouw wist Roda JC al zeer vroeg op voorsprong te komen in het Parkstad Limburgstadion. Enrique Pena Zauner werd in de vierde minuut aan de linkerkant bereikt. De aanvaller twijfelde niet en schoot oog in oog met doelman Thijs Jansen raak: 1-0.

Het was alweer de twaalfde treffer dit seizoen van de Venezolaanse international, geboren in Duitsland.

Roda keek in de tweede helft maar al te graag naar de klok, want een tweede treffer zat er niet in. En toen viel er ook nog de gelijkmaker, in de 85ste minuut. Uit een hoekschop kopte Willemsen de bal binnen. De 20-jarige verdediger stond voor het eerst in de basis bij De Graafschap, na slechts drie invalbeurten.

Blunder Ronald Koeman

Uit bij Telstar draaide FC Emmen een 2-0 achterstand om in 2-3 winst. Mede doordat Telstar al in de eerste helft met tien man verder moest door een rode kaart van Jay Kruiver.

Door doelpunten van Thomas Oude Kotte en Mohammed Tahiri leek er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht voor de club uit Velsen-IJmuiden. Maar vlak daarna kreeg Kruiver dus rood.

In de tweede helft maakte Vicente Besuijen al vrij snel de aansluitingstreffer. In principe was er daarmee nog steeds niks aan de hand.